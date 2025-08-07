Close Menu
    «Esta es la manifestación de un pueblo cívico y libre»: gobernador Andrés Julián se sumó a la marcha en Medellín

    Imágenes capturadas de video publicado por @AndresJRendonC

    Gobernador de Antioquia acompañó movilización ciudadana en Medellín

    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se unió a la jornada de marchas convocada este 7 de agosto en distintas ciudades del país, en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En Medellín, caminó junto a cientos de ciudadanos que se concentraron en el centro de la ciudad para manifestarse.

    A través de su cuenta de X, el mandatario departamental compartió un video, “Presidente Álvaro Uribe esta es la manifestación de un pueblo cívico y libre: eso somos los Antioqueños. Usted debe saber que su libertad habita en el corazón de cada uno de nosotros por todo lo que hizo en favor de Colombia”, escribió junto a la grabación.

    Pantallazo de X

     

    Durante la marcha, también se le escuchó decir: “esta es la manifestación de un pueblo libre y cívico”, mensaje que reiteró ante los asistentes mientras avanzaba entre los manifestantes.

    La movilización hizo parte de una convocatoria nacional promovida por sectores afines al expresidente, luego de que fuera condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. En Medellín, como en otras ciudades, la jornada se desarrolló con normalidad.

