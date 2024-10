Estado de las vías en el departamento de Antioquia para el fin de semana

Se encuentran habilitados todos los corredores viales con mayor afluencia de vehículos en Antioquia

La Gobernación dispuso de maquinaria amarilla para atender cualquier eventualidad que se presente en las vías durante este fin de semana.

Con el objetivo de mantener una red vial eficiente y segura, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia tiene sus contratos de atención a emergencias y mantenimientos subregionales activos. Además, despliega personal técnico y maquinaria amarilla en diversos puntos del territorio para abordar cualquier situación que pueda afectar la movilidad de los antioqueños.

Todos los corredores a cargo de la Gobernación de Antioquia con mayor afluencia de vehículos, se encuentran habilitados para el tránsito de los usuarios viales.

Con estas medidas se garantiza la seguridad y eficiencia en el desplazamiento de todos. Desde la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia se le recomienda a toda la comunidad:

– No use su celular mientras conduce.

– No conduzca si ha ingerido licor.

– Transitar con precaución en horarios nocturnos.

– Respetar las señales de tránsito.

– Verifique el estado de su vehículo.

– Acate y respete las indicaciones de autoridades y controladores viales.

Noticias aquí www.h13n.com