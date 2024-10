Turista estadounidense es encontrado sin vida en un lujoso hotel de El Poblado

Un turista estadounidense de 66 años fue encontrado sin vida en su habitación de hotel, ubicado en el exclusivo sector El Poblado de Medellín. Las autoridades aún no han determinado la causa de la muerte, pero las primeras versiones apuntan a un posible infarto.

La víctima, identificada como Clifford Allan Wilke, de nacionalidad estadounidense, se encontraba hospedada en el hotel desde el 27 de junio. Según versiones, Wilke no había salido de su habitación desde su llegada y no respondió cuando se le notificó que debía realizar el check-out en la tarde del 28 de junio. Al no obtener respuesta, el personal del hotel ingresó a la habitación y lo encontró sin vida.

Relatan que el cuerpo de Wilke no presentaba signos de violencia y, según las primeras pesquisas, no se encontraron elementos extraños en la habitación.

Las autoridades continúan investigando para determinar las causas de la muerte.

Dato: En lo que va de 2024, Medellín ha registrado la muerte de 29 turistas extranjeros: cuatro por aparente suicidio, un asesinato y 24 casos con causas aún no establecidas, siendo la mayoría de las víctimas de nacionalidad estadounidense.

