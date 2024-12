“Este equipo está más unido que nunca”: referentes de Atlético Nacional acompañan a Efraín Juárez en rueda de prensa

El técnico de Atlético Nacional salió en rueda de prensa en compañía de Ospina, Cardona, Campuzano y otros referentes

Tras finalizado el encuentro entre Atlético Nacional y Millonarios en el Atanasio Girardot, el equipo verde realizó una rueda de prensa marcada por el inconformismo y descontento. El técnico salió en compañía del arquero David Ospina, Alfredo Morelos, Edwin Cardona, William Tesillo, Felipe Aguirre y Jorman Campuzano.

«Primero que nada muy orgulloso, de mi club, de mi institución, de mis jugadores, lo que hemos mostrado en el día de hoy (lunes) y me parece que es la cereza del pastel, un partido que no tenemos ningún tipo de reproche, en el partido de hoy me parece que fuimos superiores y me deja con orgullo, a veces el fútbol a veces te da y a veces te quita, en este tiempo nos ha dado menos de lo que merecemos, el fútbol, y muchas veces también es difícil contra otras circunstancias tan ajenas a nosotros, saben perfectamente de qué hablo«, expresó Efraín Juárez.

«Atlético Nacional es y será el equipo más grande del fútbol colombiano y hoy lo demostró con fútbol»: Efraín Juárez. @365ScoresApp pic.twitter.com/h4Qy4bYrkw — Juan David Londoño (@juandl84) December 3, 2024

En la ruedad de prensa, el DT mexicano no ocultó su frustración ante la polémica arbitral «Atlético Nacional es más grande que un arbitraje, más grande que una decisión«.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

Por su parte, el arquero David Ospina manifestó que «Es la primera vez que vivo tantas cosas, situaciones que ha vivido Nacional donde creo que han sido severos con las decisiones que han tomado pero orgulloso de este club. Viene haciendo las cosas muy bien«. Agregó «Nunca he hablado de los árbitros, cada quien creo hace su trabajo de buena fe«.

Además, explicó el porqué el acompañamiento en la rueda de prensa «El único mensaje es que este equipo está más unido que nunca. Esta es una familia…»

Tras el 1-1, Atlético Nacional ya no depende de sí mismo, pues deberá vencer al Deportivo Pasto como local y a Santa Fe en El Campín, y esperar que Millonarios pierda ante Santa Fe en el clásico capitalino.

Le puede interesar: