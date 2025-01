Esteban Quintero: “A este gobierno le falta voluntad y capacidad para llevar las riendas de este país”

En el marco de la conmoción interior el Senador de la República, Esteban Quintero, le saca de nuevo los «trapos» a Gustavo Petro

El gobierno del presidente Gustavo Petro decretó la conmoción interior. Dicho gobierno decretó tres nuevos impuestos para ayudar en la crisis del Catatumbo. Los afectados son el sector de juegos de suerte y azar en línea, también las exportaciones de petróleo y un tributo adicional de timbre.

En el Senado, en señal de protesta con un pequeño cartel en sus puestos que dice “Petro no le entregue el Catatumbo a Maduro”, la mayoría de los senadores protestaron. Uno de ellos, Esteban Quintero quien ve este estado de conmoción interior como algo “que no tiene ni pies ni cabeza” porque según el Senador debe primar la seguridad para que guerras como la que hay en el Catatumbo no tengan tanto impacto.

Le recordó al Gobierno Petro que el mal uso de los recursos se ve reflejado en la realidad del país: “ha premiado a una vicepresidente como Francia Márquez dándole un ministerio con el escaso 2% de ejecución para que ella haga lo que se le de la gana, es decir un Ministerio para los eventos de Francia Márquez”, afirmó el senador Quintero en un intervención.

El dolor de cabeza está que al descuidar la seguridad se provocan guerras y al provocar guerras que no se pueden controlar el Gobierno tiene el derecho de declarar conmoción interior. Desde el senado se prenden las alarmas porque todo tiene pinta de estrategia.

“Cuidado Colombia me temo que estas declaratorias de conmoción interior nos hunden en un caos y serían la justificación más grande de Petro para no llamar a elecciones y perpetuarse en el poder; dirá el que no puede garantizarlas”, añadió Quintero.

Le puede interesar: