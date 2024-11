«Esto ya es el colmo»: en restaurante de El Poblado cobraron $160.000 por una arepa gratinada

«Ya no es la mojarra en Cartagena, ahora es una arepa gratinada en Medellín»

En redes sociales se hizo viral una publicación donde un hombre denuncia el cobro excesivo de un restaurante ubicado en El Poblado de Medellín.

El usuario compartió la factura de cobro, donde especifica que eso le había pasado a unos conocidos suyos. Y sí, esto se dio en Medellín y no en Cartagena, y no fue por ninguna mojarra, si no, por una arepa gratinada y otros cuántos productos que fueron cobrados con un valor muy exagerado.

Según lo que se alcanza a leer en la factura compartida en X, la arepa gratinada tuvo un costo de $160.000, pero también se cobró una CocaCola en $45.000, un shot de Baileys en $80.000 y la lista de esta cena sigue sumando, pues su total fue de $6.210.000

ustedes pueden creer esta factura en hookah en el poblado a unos conocidos 160.000 UNA AREPA GRATINADA?

80.000 SHOT DE BAILEYS? pic.twitter.com/d1yPnSsD7H — stiven (@stivenarang) May 3, 2024

Esta publicación donde se evidencia el cobro excesivo genera mucha indignación pero también diferentes preguntas, y es que algunos usuarios no entienden el por qué no revisan los precios antes de consumir.

«Nunca he entendido cómo funciona eso, ¿La gente pide a diestra y siniestra sin saber cuánto cuestan las cosas para después quejarse o cómo? ¿Esos establecimientos no dicen los precios hasta facturarlos o qué?» Comentan en redes.

Como una respuesta a la anterior pregunta, algunos usuarios aseguran que aunque en estos restaurantes si hay carta, muchas no traen los precios, o a la hora de cobrar estos son modificados y que al final, el cliente no tiene otra opción que pagar para «no pasar pena».

