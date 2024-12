Estudiantes de Institución Educativa en Bello están en paro por mala infraestructura e incumplimientos por parte del rector

Padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa Playa Rica en Bello denuncian que pese a las constantes quejas y paros, el colegio no ha sido arreglado y sufre de constantes inundaciones.

Estudiantes y padres de familia de la I.E Playa Rica en Bello piden la salida del rector

Con baños fuera de servicio, salones con techos en mal estado y propensos a constantes inundaciones. Así estudian los niños, niñas y adolescentes en la Institución Educativa Playa Rica de Bello.

Denuncian que la problemática la han hablado con el rector pero no reciben respuestas.

Gabriela Jaimes, personera estudiantil, afirma que “el hecho de que el colegio no esté en buen estado para que podamos venir a estudiar es algo preocupante, el dinero que da la Secretaría de Educación a las instituciones anualmente no se está viendo proyectado ya que el colegio está en muy mal estado, se inunda, hay salones en los que los estudiantes ni siquiera vienen a estudiar, sino que tienen que sacar el agua de los salones, pierden una o dos horas de clase por estar haciendo esto”.

Además, según el contralor estudiantil llevan dos años sin ver cambios y “como contralor estudiantil tengo el deber de saber las cuentas claras del colegio, yo fui a pedir las cuentas donde el rector y me dijo que me las mandaba por correo, sabiendo que las tenía personales y no me las quiso dar. Ya llevo una semana y cuatro días esperando que me llegue el correo y no me han llegado”.

Los padres de familia están cansados de que sus hijos estudien en una institución que no tiene la infraestructura adecuada.

Isabel Cardona es la madre de un estudiante y expresa que “podemos observar que nuestros hijos son los que destaquean las alcantarillas, el techo está levantado, hay situaciones muy feas dentro de la institución, los desagües, las canoas están deterioradas, entonces hemos visto ese tipo de cosas tan precarias para nuestros hijos”.

En esta institución estudió el pequeño de siete años que falleció arrastrado por las aguas en la tragedia del pasado jueves en Bello, y denuncian que no se evidenció acompañamiento por parte del rector.

Isabel Cardona, también dijo que en este caso “se vio mucha falta de empatía de parte del rector, debido a que no se pronunció, más fácil vimos un acompañamiento continuo de la coordinadora de la tarde, estuvo en los tres espacios, en la conmemoración de la institución, también en la conmemoración que se hizo en la cancha El Trapiche y en la parte que se hizo el sábado y el domingo, él (rector) nunca estuvo presente, no se pronunció en ningún momento, los profesorados fueron los que reunieron el dinero para hacerle como el ramo”.

Hora 13 Noticias buscó un pronunciamiento por parte del rector pero no fue posible su atención.

