Por falta de garantías, estudiantes deciden no entrar a clases en colegio de Campo Valdés, nororiente de Medellín

Estudiantes de la Institución Educativa José María Bravo Márquez no están asistiendo a clases desde ayer pues denuncian que no hay agua, y las condiciones de infraestructura del colegio no son aptas para recibir clases.

Hasta el momento la institución permanece sin sus estudiantes debido, según ellos, a la falta de garantías.

Manuela López es una estudiante afectada por la situación, y afirmó que “por el momento no hemos todavía estudiado porque no tenemos internet, hay algunos computadores dañados, hay humedad en el colegio, no podemos utilizar la biblioteca”.

Además, Luz Elena Gutiérrez, la acudiente de una estudiante, expresó su indignación pues “resultaron los baños malos, ya tienen salones con material [de construcción], entonces es mucho problema para los niños”.

La Secretaría de Educación aseguró que hoy regresarían los estudiantes a clase tras llegar a acuerdos con los directivos de la institución. La comunidad educativa está a la expectativa.

“Logramos hacer un compromiso con los padres de familia, con los estudiantes, las directivas, y le exigimos a ese contratista que resolviera el problema de las puertas en los baños, del agua, y de la seguridad en muchos espacios del colegio. Con ese compromiso hoy regresan en la tarde los niños al colegio”, expuso el secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño.

Por su parte, la representante de padres de familia, Paula Espitia, afirmó que se habían comprometido a entregarles hoy a las 10 de la mañana, sin embargo, los trabajadores aún no llegaban y no se habrían suplido las necesidades básicas para dictar las clases en la tarde.

En la institución se observan trabajadores e interventores del proyecto, la rectora aseguró que se están evaluando los avances.

