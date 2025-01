Expareja de Concejal de Copacabana denuncia violencia y afirma que perdió a su bebé a causa de maltratos

Una mujer denunció ser víctima de violencia intrafamiliar durante un año, por un Concejal de Copacabana, además, asegura que por estos maltratos perdió a su bebé.

“Yo estaba en embarazo para el mes de junio. En una de las discusiones, Jonathan me pegaba un puño en el estómago. Después fui a realizarme una ecografía. Y Alma, que es el nombre que le puse a mi bebé, ya no tenía vida”, indicó la mujer, en entrevista con un medio nacional.

Desde el momento de la denuncia, la mujer ha sido acompañada por la Alcaldía municipal a través de la secretaría de la mujer; orden de alejamiento, atención psicosocial y una patrulla a disposición.

Tras conocerse la denuncia, el concejal, Jonathan Chaverra, aseguró que la Fiscalía será la que determine la situación.

“Desde el primer día que me enteré de esto, me coloqué a disposición de la Fiscalía. Nuestro material probatorio reposa en las manos de nuestro abogado, el doctor Jorge Alexander Ruiz, que será el que adelantará mi defensa, la cual no aspiro llevarla en redes sociales, sino que se adelante ante las autoridades judiciales”, indicó el concejal de Copacabana, Jonathan Chaverra.