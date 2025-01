Expresidentes acompañarán a Edmundo González en su regreso a Venezuela

Expresidentes del grupo IDEA acompañarán a Edmundo González a Venezuela

Un grupo de exmandatarios integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, acompañarán al opositor Edmundo Gonzalez, en su retorno a Venezuela para asumir la presidencia de su país el próximo 10 de enero.

La decisión de acompañar a González se habría tomado semanas atrás durante una reunión de Idea.

Estos son los exmandatarios que han confirmado su participación:

Andrés Pastrana, Colombia

Felipe Calderón y Vicente Fox de México

Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso de Panamá

Jorge Quiroga de Bolivia

Jamil Mahuad de Ecuador

Laura Chinchilla de Costa Rica

Mario Abdo Benítez de Paraguay

República Dominicana, Hipólito Mejía.

Por su parte, el ingreso a Venezuela de los exmandatarios no está garantizado ya que, en ocasiones anteriores, autoridades venezolanas no han permitido la entrada de observadores internacionales, pero los ex Jefes de Estados están dispuestos a asumir el riesgo para mostrar solidaridad con el pueblo venezolano.

Por otro lado, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió que irá a la posesión de Nicólas Maduro y en su representación estará el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo.

