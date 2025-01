¿Falcao quedó en deuda con los hinchas de Millonarios?

Radamel Falcao García no continuará en Millonarios y analiza si le pone fin a su carrera deportiva

Con este video el tigre le dijo adiós a los hinchas del equipo embajador y los aficionados de los otros clubes del fútbol colombiano.

Haber tenido la oportunidad de regresar a Colombia con mi familia, que mis hijos vivieran en el País donde todo inició y cumplir mi sueño de jugar en Millonarios son de las cosas más grandes que me han pasado en la vida. Compartir con las nuevas generaciones, con compañeros que… pic.twitter.com/ba4t94R8lx — Radamel Falcao (@FALCAO) January 21, 2025

Radamel Falcao García debutó el 18 de julio de 2024 con la camiseta de Millonarios en el empate 1-1 ante Medellín y jugó su último partido con el cuadro azul el 8 de diciembre ante el Deportivo Pasto. El Tigre cumplió el sueño de vestir los colores del equipo de sus amores y en su corto paso por el fútbol colombiano disputó 16 partidos y marcó cinco goles.

El histórico jugador de la Selección Colombia no llegó a un acuerdo económico con los directivos de Millonarios y no rugirá este año en los estadios de Colombia, lo que no está claro es si a sus 38 años le pondrá fin a su carrera deportiva o si tendrá más minutos con otro club en el mundo.

