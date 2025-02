Fallece a los 33 años, la Miss Mundo Asia, Angry Morad, después de sufrir complicaciones mientras daba a luz a su segundo hijo

La noticia la confirmó la madre de la Miss Mundo por medio de las redes sociales

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto, pues la actriz siria y Miss Mundo Asia 2017, Angry Morad, de 33 años, falleció después de presentar complicaciones mientras daba a luz a su segundo hijo. La noticia fue confirmada por Annie Orfali, madre de la mujer.

Según información publicada por la madre, Angry había presentado un cuadro de neumonía que se produjo tras una infección viral. Su salud había empeorado cuando dio a luz a su segundo hijo, fue trasladado a urgencias pero debido a las complicaciones pulmonares, murió.

Mensaje de la madre de Angry Morad “Oh Ángel, cuando estás dando a luz eres un ángel, ahora estás en el cielo. Fuiste la más misericordiosa, dejaste este mundo y te fuiste.Que Allah tenga misericordia de ti, que Allah te perdone y te haga una de las personas del paraíso”.

Angry Morad nació en Damasco en 1992, desde temprana edad quiso ser actriz, inició su carrera en 2008, luego de graduarse del Instituto de Artes Dramáticas. Participó en series como Al Gharib y Baqaa Daw 13 y en 2017, fue coronada como Miss Mundo Asia.

Por su parte, el esposo de Angry también se expresó a través de sus redes sociales «Lloro por mi esposa, mi amante, mi mimada y compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida y me dejó un vacío interminable. Pero me consuela saber que estás bajo la misericordia de Allah«.

