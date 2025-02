Fallece a los 81 años la actriz de ´El Juego del Calamar´ Lee Joo-Sil: padecía cáncer de estómago

Lee Joo-Sil participó en la segunda temporada de ´El Juego del Calamar´

La actriz Lee Joo-Sil, una de las integrantes del reparto de la recién estrenada segunda temporada de El Juego del Calamar de Netflix, falleció a los 81 años a causa de un cáncer de estómago diagnosticado el pasado noviembre.

La mujer contaba con una larga trayectoria en el mundo de los K-dramas, conocida principalmente por su personaje Parl Mal Soon, como la madre del detective Hwang Joon-ho y madrastra del líder en la segunda temporada de la serie.

También participó en la película “Estación zombie”, como la madre del protagonista de la película, además la actriz participó en otras series como Beauty and Mr. Romantic, It’s beautiful now, The Uncanny Counter. Sus inicios en el mundo del entretenimiento comenzaron en los años 60, donde comenzó como actriz de doblaje y participando en obras teatrales.

La actriz fue diagnosticada con un cáncer de estómago. A sus 50 años, padeció cáncer de mama, enfermedad con la que vivió durante 13 años y superó cuando estaba en etapa cuatro.

El funeral se llevará a cabo el miércoles 5 de febrero en el hospital surcoreano Sinchon Severance.

