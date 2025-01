Fallece Ágnes Keleti a los 103 años: una leyenda de la gimnasia artística y campeona olímpica

La gimnasta húngara Ágnes Keleti, ganadora de diez medallas olimpicas y superviviente del Holocausto falleció este jueves 2 de enero a los 103 años. Keleti fue hospitalizada hace unos días en el hospital Honvéd de Budapest a causa de una neumonía, a tan solo una semana de cumplir 104 años.

Ágnes Keleti nació en la capital húngara el 9 de enero de 1921, ingresó a la Asociación Nacional de Gimnasia en 1938 y ganó su primer campeonato húngaro en 1940.

En 1944 logró salvarse del holocausto y después de la guerra formó parte del equipo húngaro de gimnasia ritmica, donde ganó su primera medalla olimpica en los juegos de Helsinki en 1952 (otra medalla de plata y dos de bronce).

En los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 logró cuatro medallas de oro y una de plata de equipo. Posteriormente se instaló en Israel, donde trabajó como profesora universitaria y entrenadora y regresó a su país en 2015.

“Ágnes Keleti was the oldest living Olympic Champion and passed away only a week before her 104th birthday. She will be remembered forever for her inspirational story. Ágnes Keleti has demonstrated the power of strong determination and courage to overcome tragedy when she, born… pic.twitter.com/rBqlgOAaVU

— IOC MEDIA (@iocmedia) January 2, 2025