Fallece el doctor Francisco Lopera, pionero en la investigación del Alzhéimer en Colombia

La Universidad de Antioquia (UdeA) confirmó hoy, 10 de septiembre, el fallecimiento de uno de sus más destacados investigadores, el doctor Francisco Lopera, un profesional comprometido que dedicó más de 40 años a la investigación del alzhéimer.

el doctor Francisco Lopera y el Alzheimer

Su trabajo fue clave para identificar y estudiar la mutación genética conocida como «mutación paisa», responsable del alzhéimer temprano en algunas familias de Antioquia.

Liderando el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) en la Facultad de Medicina, el doctor Lopera contribuyó significativamente al avance científico y al apoyo de los pacientes y sus familias, quienes lo describían como un «ángel y héroe».

Esta misma dedicación le valió, en abril de este año, el prestigioso Potamkin Prize for Research in Pick’s, Alzheimer’s, and Related Diseases, otorgado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro.

Nacido en Santa Rosa de Osos y con estrechos lazos con Yarumal, el doctor Lopera fue un referente para la comunidad médica y científica a nivel internacional.

Su legado no solo permanece en los estudios que lideró, sino también en las generaciones de profesionales que formó a lo largo de su carrera.

La UdeA, junto a la sociedad y sus colegas, lamenta profundamente su partida y expresa sus condolencias a su familia y equipo de trabajo, comprometidos en mantener vivo su legado.

¡Aproveche! Regresa el Día del Cine a Colombia con boletas a sólo 6.000 pesos, ¿cuándo? https://t.co/UZewG37zXy — Hora13 Noticias (@hora13noticias) September 10, 2024

Entérese de más en Hora 13 Noticias.