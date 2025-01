¿Falta de comunicación con la directiva de Nacional? Las razones por las que Juárez habría renunciado al club verdolaga

Luego de triunfos y varias alegrías, el entrenador del Atlético Nacional presentó su renuncia

El futuro de Efraín Juárez como técnico de Atlético Nacional parece estar en peligro, luego de que el entrenador aparentemente presentara su carta de renuncia. De acuerdo con diversas fuentes cercanas al club, la razón detrás de esta decisión parecería estar vinculada a una serie de desacuerdos con la directiva del equipo, en particular con respecto a las contrataciones y renovaciones que se realizaron sin su consentimiento.

Entre las principales quejas de Juárez, se destacaría la falta de comunicación con la directiva en relación con algunos fichajes clave. Según información filtrada, el entrenador expresó su malestar por no haber sido consultado acerca de la llegada de jugadores como Faber Gil y Billy Arce, dos de las incorporaciones más recientes del club. Además, Juárez había manifestado su deseo de renovar al delantero Ceppellini, pero la directiva optó por traer a Arce sin su aprobación. Otro punto crítico fue la no renovación de Juan Pablo Ángulo, quien, a pesar de estar dispuesto a continuar en el club, no recibió la oferta prometida y terminó emigrando a Argentina.

El caso de Marino Hinestroza también habría generado fricción. A pesar de que el club tenía facilidades para concretar su fichaje, prefería un préstamo, mientras que el jugador recibió una oferta más atractiva de otro equipo colombiano. En cuanto a la llegada de Matheus Uribe, Juárez se mostró reacio a su fichaje, señalando que la posición del jugador estaba sobrepoblada y que había otras prioridades. Pero, la directiva decidió proceder con su contratación sin consultarlo, una decisión que al parecer, terminó de fracturar la relación entre el técnico y los dirigentes. Sin embargo, estas razones no han sido confirmadas por el propio Juárez, ni el club.

A estas horas, se estaría llevando a cabo una reunión entre la administración de Atlético Nacional y Efraín Juárez con el objetivo de tratar de convencerlo para que no deje el cargo. La situación se mantiene tensa, y el club ya estaría buscando un nuevo Director Técnico en caso de que la salida del técnico mexicano se concrete

También puede leer