Faltan 70 mil millones del distrito de Medellín para comenzar las obras del Metro de la 80

Las obras del Metro de la 80 ya deberían estar avanzando, pero la secretaria de infraestructura del distrito afirma que faltan 70mil millones de pesos para comenzar obras.

Hay desfinanciación y riesgos de ejecución en el tren ligero de la 80.

Concejales del distrito dicen que el Metro de la 80 tiene un déficit de 1.2 billones de pesos y que obras clave para el proyecto no han comenzado.

El concejal Juan Carlos Upegui, cercano a la administración anterior afirma que el proyecto no está desfinanciado y que se están solicitando obras que no estaban en el proyecto inicial. «Hay que acalarar que los recursos del distrito ha venido destinando para el proyecto en este momento permiten que la obra comience y no tenga ningún tipo de porblema. Lo que se está hablando es la posibilidad de incluir cambios adicionales que no fueron incluidos inicialmente en el convenio».

La secretaría de infraestructura dijo que las obras del metro de la 80 estarían comenzando aproximadamente en 4 meses.

