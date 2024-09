«No hay rastros»: Familia sigue buscando a Luis Urdaneta, joven que desapareció en el río Calderas en Cocorná

Familiares de Luis Urdaneta, el joven desaparecido el 27 de febrero en Cocorná, piden ayuda para encontrarlo. Luis tenía 26 años y desapareció luego de caer al río Calderas y ser arrastrado por la corriente.

Las autoridades de Cocorná iniciaron la búsqueda sin éxito, luego el caso quedó en jurisdicción de Bomberos San Luis. Según los familiares la unidad de bomberos les informó que el cuerpo de Luis Urdaneta no estaba en el río.

Además, le explicaron a su familia que realizaron otra búsqueda con ayuda de un dron, pero no ha tenido el alcance suficiente.

El caso aún no concluye, pero las autoridades no le dan respuesta a la familia, pues dicen que ya no hay nada por hacer, solo esperar.

Familiares piden que si alguien tiene información por favor comunicarse a los teléfonos de Whatsapp:

3144048234 (Colombia).

+58 412-0818214 (Venezuela).

+58 412-7647308 (Venezuela).

Le puede interesar: