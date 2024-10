Familia paisa busca repatriar el cuerpo de Diego Alvarado desde Costa Rica

Este es el único anhelo de navidad que tiene una familia en la Comuna 13 en Medellín para poder repatriar el cuerpo de Diego Alberto Alvarado, un taxista que murió en un accidente de tránsito en Costa Rica el pasado 25 de diciembre. Tienen que conseguir 20 millones de pesos y no tienen los recursos

Hora 13 Noticias conoció la historia de una familia paisa cuyo último deseo en esta navidad es poder repatriar el cuerpo de su hijo que murió el pasado 25 de diciembre en costa rica. Necesitan 10 millones de pesos para poder cumplir ese último anhelo

Que tal la navidad, que me rajo el niño dios, que hicieron ¿dios me los bendiga

Esta fue la última nota de voz que doña Aleida escuchó de su hijo Diego Alberto Alvarado, un taxista de Medellín, cuyos sueños se apagaron en la mañana del 25 de diciembre cuando sufrió un grave accidente en costa rica que terminó con su vida y la esperanza de mejorar sus condiciones económicas en ese país.

Aleida Muñoz, madre que busca repatriación de su hijo “se fue el 24 de noviembre buscando nuevas oportunidades por su hija por su familia por sus sobrinos por todo y se fue el 24 de noviembre para costa rica y me dice madre ya le vuelvo a llamar”

Colgó sin saber que esa llamada era la última que iba a tener con su hijo. Y sobre la 1 de la tarde la llamada que ningún padre quisiera recibir

Aleida muñoz, madre que busca repatriación de su hijo “me llaman que mi hijo un accidente de tránsito y yo dije no pero si yo ahora hablé con él, no, no, puede ser o sea yo me desesperé yo dije no puede ser yo le acabé de colgar entonces le colgué al señor que me llamó y llamaba a mi hijo Alberto contésteme contéstame que eso no es verdad”

Con sus ojos llenos de lágrimas, la voz entrecortada, mirando la fotografía de su hijo y orando en el altar que le hizo le pide a dios un único deseo: poder repatriar el cuerpo de su hijo desde costa rica a Medellín para poder darle el último adiós

Aleida muñoz, madre que busca repatriación de su hijo “cuál es su deseo más grande en este momento que termina navidad 4:35 corta y pega 4:38 traer a mi hijo y darle santa sepultura aquí en su tierra en su país y no lo hago por mí solamente lo hago porque veo estas muchas noticias y pasa esto en todos los días con los colombianos en otros países”

La repatriación cuesta 20 millones de pesos y entre la comunidad han logrado recaudar la mitad de e dinero. Mientras tanto solo queda el sueño de traerlo a casa antes de que termine el año con el recuerdo de su alegría y el amor por la gente de su comuna.

