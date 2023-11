Familia venezolana intenta regresar a su país, estan varados en carretera con un bebé de 3 meses

En el peaje de Copacabana sobre la autopista Medellín – Bogotá, permanece a la intemperie una familia de ciudadanos venezolanos, quienes irónicamente están intentando regresar a su país, pues el llamado “sueño americano”, se vio truncado, luego de que en cercanías a Turbo en el Urabá antioqueño, un hecho de intolerancia que por poco les cobra la vida, los hubiera dejado sin nada, con mucho menos de lo poco que llevaban.

Mientras viajaban sobre un tractocamión que cubría la ruta Medellín – Necoclí, a las afueras de Turbo, un grupo de «hinchas» se subió en la parte trasera donde estaban Eyner, su hermano Alejandro, su tío Diego, su cuñada Angie y su pequeño sobrino de 3 meses Yeider, nada les importó y los agredieron con machete.

Según esta familia venezolana, fueron bajados abruptamente del tractocamión, los enfurecidos atacantes les sacaron machete y los agredieron, sin impórtales que había un recién nacido que estaba en los brazos de su madre que tuvo que entregarles lo poco que tenía, pues un modesto ahorro, les hizo pensar que con 100 dólares americanos, podrían llegar desde Venezuela hasta Turbo, para luego emprender la travesía por las espeluznantes selvas del Darién, a las cuales el hombre colonizó en pleno siglo XXI, pues son incontables las romerías de migrantes que cada día intentan cruzar las inhóspitas selvas buscando tierras panameñas, donde el sueño americano de entrar por el “hueco” a los Estado Unidos, es más cercano.

Según Migración Colombia en una comunicación dirigida a la Cámara de Representantes en mayo del presente año, había informado que entre 2021 y 2023 se detectaron 448.209 migrantes que se dirigían al Darién, cifra que al culminar el año podría aproximarse al medio millón de personas.

Ellos son el reflejo de cientos de migrantes que se recorren las calles de Medellín, pero a diferencia de otros casos en los que esta población recién llegó y a punta de vender dulces o limpiar vidrios en los semáforos busca como quedarse en lo que hace 5 años fue la tierra prometida, estas personas buscan por todos los medios retornar a su país, al menos llegar hasta la frontera, pues consideran que su sueño había sido entrar a los Estados Unidos más no quedarse varados en Colombia.

“Nos preocupa el bebé que llevamos, gracias a Dios no se ha enfermado, cuando llegamos a Medellín intentamos pedir ayuda al 123 pero no nos dijeron nada, no nos ayudaron, por lo que inmediatamente salimos a pie, pero los aguaceros que han caído poco nos han dejado avanzar y nos hemos tenido que quedar aquí” dijo con sollozos ojos este joven de 27 años.