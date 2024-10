Federico Gutiérrez aseguró que a pesar de los bajos niveles de los embalses no habrá que hacer racionamiento en Medellín

A pesar de los bajos niveles en los embalses, no hay necesidad de un racionamiento de agua en Medellín y el Área Metropolitana

Hay alerta en Colombia debido a que los embalses se encuentran en un 29%, sin embargo, el alcalde de Medellín aseguró que el área metropolitana no está en riesgo de racionamiento de agua.

El alcalde aseguró que EPM está en constante seguimiento de los niveles de los principales embalses que alimentan la planta de potabilización. Actualmente para Antioquia los niveles están en un 29% según datos de xm.

Federico Gutiérrez alcalde de Medellín mencionó “el informe que yo recibo también hoy a primera hora, es que al día de hoy en Medellín y en el área metropolitana en general no es necesario un racionamiento de agua tenemos los embalses por supuesto en unos niveles muy bajos históricos, pero al día de hoy no hay necesidad de racionamiento de agua, qué llamado le haría yo a la ciudadanía del área metropolitana de Medellín y de todos los municipios que hagamos un uso racional del agua no quiere decir que esta es una situación que se pueda sostener simplemente en el tiempo, si entre todos no hacemos un esfuerzo»

El mandatario expresó que por la alerta a nivel nacional los ciudadanos deben de ser conscientes del buen uso del agua.

Federico Gutiérrez alcalde de Medellín concluyó “En la medida de que los niveles de los embalses sigan disminuyendo y que no tengamos lluvias. Pues se podría llegar a entrar a un racionamiento, pero yo lo que estoy viendo y según la información técnica es que si hacemos un uso racional del agua si entendemos que tenemos que cuidarla entre todos, pues podríamos llegar a pasar esa etapa crítica, pero yo quiero decir que seguimos en alerta que seguimos vigilando justamente el nivel de los embalses, pero si le pido a la ciudadanía, que seamos conscientes que el agua hay que cuidarla y mucho miren la situación que ya vive hoy en Bogotá que viven tantos municipios».

Hay corregimientos de Medellín que están presentando racionamiento por bajos niveles en las fuentes para los acueductos veredales y algunos municipios como Barbosa como consecuencia del Fenómeno del Niño.

Lea más de Hora 13 Noticias.

Le puede interesar: