Federico Gutiérrez postuló a los nuevos integrantes de la junta directiva de EPM

Fico postuló integrantes de la junta directiva de EPM.

El presidente de la junta directiva de EPM y alcalde Federico Gutiérrez postuló a los que serían los nuevos integrantes de la junta.

Son cinco representantes independientes, tres vocales de control y del comité de usuarios, su hoja de vida pasará a revisión y aprobación.

Los miembros son:

Felipe bayón, expresidente de Ecopetrol, Luis Felipe Henao ex ministro de vivienda, Josefina Agudelo empresaria del sector transporte, Luis Fernando Rico, ex presidente de Isagen y Luis Fernando Álvarez, ex director del consejo de estado.

Como integrantes de las vocales de control y usuarios, mencionó Helena Rico, ya ha estado en la junta directiva de EPM; Alberto Arroyave, líder comunal y social; y Gabriel Maya, abogado.

El alcalde anexó que el gobierno corporativo de EPM debe de estar conformado por personas con conocimiento amplio de la empresa.

Con la postulación, el alcalde pretende recuperar el carácter técnico de la empresa.

