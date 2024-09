Con la Feria de las Flores 2024, se proyecta la llegada de más de 26 mil turistas extranjeros a Medellín

Medellín se prepara para uno de sus eventos más grandes e importantes de cada año: La Feria de las Flores, que se celebrará entre el 2 y el 11 de agosto. El color, la tradición y por supuesto, las emblemáticas silletas, se tomarán las calles de la capital antioqueña por poco más de una semana, lo que sin duda representará, aparte de una gran inversión, una derrama económica significativa.

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Turística de Medellín, para esta Feria de las Flores 2024 se proyecta una derrama económica de 18 millones de dólares, incluso, se espera a más de 26 mil turistas extranjeros y más de 22 mil nacionales.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dijo:

Si bien se espera que personas de todo el mundo visiten Medellín y disfruten de esta nueva versión de la Feria de las Flores, el máximo mandatario de la ciudad, respecto a los casos recientes de explotación y abuso sexual a menores por parte de turistas, fue muy enfático:

«A esos no los queremos acá, nosotros no queremos esos dólares manchados con la dignidiad de nuestros niños(as), jóvenes y mujeres, yo no quiero eso para la ciudad, y si esa matriz turística tiene que cambiar de manera radical pues la vamos a cambiar».