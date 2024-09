Festival Altavoz anuncia su cartel de artistas para la edición 2024

Son 48 artistas locales e internacionales que se presentarán en el Parque Norte y Estadio Cincuentenario

El festival Altavoz llega a una nueva edición en la que se presentarán 48 artistas locales e internacionales desde el 18 al 20 de octubre en el Estadio Cincuentenario y en el Parque Norte.

Los artistas son: Folkombia, Eco Medellín, Illary, The Virginia Valley, Howen, Voodoo, Ferales, Prófugos, You Are My Addiction, Control Hard Core, Líbranos del Mal, Released Minds, Absolution Denied, Antártica,Snowblind, Wpiphany, Detective Wadd, Pato El Pez, Bombas x Minuto, San, Retorno Ska Band, 2 Tone Brithers, Llama Naciente, Los Primatez, Inner Groove La Ciudad Maldita, HDC, Kyl Yao, Margarita Siempre Viva, La Toma, MC KNO, Ki Linch, La Tifa, De Bruces A Mi, Danger, Ataque de Pánico, Mástil, Masacre, Fértil Miseria, Cristina y los Subterráneos, Quique Neira, Los Rabanes Suicidal Angels, Tenside, The Casualties, J Noa, GZA, P.D.O.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Altavozfest (@festivalaltavoz)

Ya están listos los artistas y se espera que en las próximas semanas se anuncien los horarios y escenarios de las presentaciones de cada uno de los artistas.

