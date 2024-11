[Fotos] Así fue la fiesta de Naomi, la hermosa quinceañera a la que le transportaron la torta en el Metro de Medellín

Naomi, una joven de Santo Domingo El Pinar, vivió una experiencia única en su fiesta de quince años. Con una temática en negro y gris, la celebración tuvo un inesperado protagonista: la torta de cumpleaños que fue transportada en el Metro de Medellín.

Kelly Johana Ríos, madre de Naomi, explicó cómo se desarrolló esta curiosa anécdota. “Yo tenía algo planeado, algo muy sencillo, porque los recursos no eran muchos. Los taxis no suben hasta acá por la carretera destapada, así que no tuvimos otra alternativa que usar el Metro de Medellín”. Andrés, un amigo cercano de la familia y su tío Janier, fueron los encargados de llevar la torta desde Niquía hasta la casa, a pie y en Metro.

La repostería cometió un error en el color de la torta, pero se solucionó rápidamente, le cambiaron el color para que coincidiera con la temática, relató Kelly Johana. A pesar de los contratiempos, la torta llegó intacta y fue uno de los momentos más comentados de la fiesta.

Una fiesta llena de sorpresas

La fiesta no solo se destacó por la llegada épica de la torta. La tía de Naomi sorprendió a la quinceañera con una presentación de papayera, y el momento emotivo fue complementado con un regalo inesperado: una actuación en vivo del cantante urbano Kaez.

Kaez, un joven oriundo de Cáceres, Antioquia, y residente en Bello, compartió cómo la historia de Naomi lo conmovió. “Me enteré por la página del Metro y quise regalarle una presentación porque mi madre siempre soñó con celebrar los 15 de mi hermana, quien falleció”, dijo Kaez. En la fiesta, cantó varios de sus éxitos, incluyendo «Automático», «Luna» de Feid, «Ganas de ti» de Arcángel y «Movimiento de cadera».

El mensaje del cantante para Naomi fue claro: “Espero que haya disfrutado de mi música y mi presentación. Que nunca se olvide de mi nombre, que algún día sonará en el mundo entero”.

Palabras emotivas de una madre orgullosa

Kelly Johana Ríos no pudo evitar expresar sus sentimientos hacia su hija. “La quiero mucho y que todo lo que hago es por ella. Todos los esfuerzos son por ella porque la amo demasiado. Ella es mi única niña mujer”, declaró con emoción.

La fiesta de Naomi no solo fue una celebración de quince años, sino una demostración de amor, esfuerzo y solidaridad. Una historia que, sin duda, quedará grabada en la memoria de todos los presentes.

