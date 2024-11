Fin de semana violento en Antioquia: le quitaron la vida a 27 personas. Autoridades intensifican operativos

El departamento de Antioquia vivió un fin de semana marcado por la violencia, dejando un saldo de 27 personas asesinadas en diferentes municipios. Los hechos ocurrieron entre el viernes 16 y el lunes 19 de agosto de 2024, y las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los crímenes. A continuación, un resumen de algunos de los casos.

El primer caso se reportó el viernes 16 de agosto en el barrio El Chagualo, comuna La Candelaria de Medellín. A las 2:47 p.m., se realizó la inspección técnica al cadáver de una mujer no identificada, de entre 30 y 35 años, quien presentaba múltiples heridas. El cuerpo fue encontrado a la orilla del río Medellín. Hasta el momento, no se han determinado los responsables, y los hechos continúan bajo investigación.

El domingo 18 de agosto fue especialmente trágico para Medellín, con cuatro homicidios registrados en la comuna La Candelaria. El primer incidente ocurrió en el barrio Colón a las 3:10 a.m., donde las autoridades encontraron el cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años con una herida de arma cortopunzante. En este caso, el presunto agresor fue capturado en el lugar.

Poco después, a las 5:22 a.m., en la Estación Villa, se realizó la inspección técnica al cadáver de Julio César M. R., de 35 años, quien falleció tras ser trasladado a un centro médico debido a las heridas ocasionadas por un arma cortopunzante. Las investigaciones están en curso para determinar las causas del ataque.

Más tarde, en un sector de La 70, a las 3:32 a.m., Manuel Agustín Villamar, un ciudadano ecuatoriano de 31 años, fue asesinado con tres disparos. Según testigos, un sujeto desconocido se acercó a la víctima y le disparó varias veces antes de huir del lugar en una motocicleta.

Las autoridades han recolectado evidencias en la escena, incluyendo vainillas de bala, y continúan las investigaciones para identificar al responsable.

El sábado 17 de agosto, otro caso de homicidio fue registrado en el barrio Asomadera No. 1 de la comuna Buenos Aires. A las 10:32 p.m., se realizó la inspección técnica al cadáver de Yeison Luis M. S., de 36 años, quien presentaba lesiones por arma cortopunzante. Según información preliminar, la víctima había tenido una discusión con su cuñado horas antes del crimen. Las autoridades investigan si este altercado está relacionado con el asesinato.

El domingo 18 de agosto también se reportó un homicidio en el municipio de Itagüí. A las 2:10 a.m., en la vereda El Ajizal, sector El Beneficio, fue encontrado el cuerpo de José Arley H. M., de 26 años, quien murió a causa de disparos de arma de fuego. Las autoridades enfrentan dificultades para obtener información, ya que los residentes y familiares se han negado a colaborar por razones de seguridad.

El lunes 19 de agosto, a las 2:39 a.m., se reportó otro homicidio en el barrio Altavista de Medellín. Un patrullero fue herido y trasladado a un centro médico, mientras que en otro hecho, ocurrido a las 11:37 a.m., en la vía vieja hacia el mar, cerca de San Cristóbal, un cuerpo fue encontrado con heridas de arma blanca. Las autoridades están investigando ambos incidentes.

En el municipio de La Estrella, se registró un triple homicidio en la madrugada del sábado 18 Ede agosto. A las 2:05 a.m., en una residencia de la vereda San Miguel El Llano, fueron asesinados tres hombres. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Armando R. O., Víctor Rafael B. C. y un tercer hombre cuya identidad no ha sido revelada. Las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este violento ataque.

Las autoridades en Antioquia han intensificado las investigaciones y operativos de seguridad en la región para detener la ola de violencia que ha cobrado la vida de 27 personas en tan solo un fin de semana. La comunidad sigue preocupada por el incremento de homicidios y espera que se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad en los municipios afectados.

En otros municipios de Antioquia se registraron 16 homicidios más

Durante el fin de semana y el lunes 19 de agosto, se registraron otros 16 homicidios en varios municipios de Antioquia, evidenciando una preocupante ola de violencia en la región.

Entre los casos más destacados se encuentra un asesinato en el municipio de Betulia registrado el lunes, 19 de agosto, , donde una balacera entre dos grupos armados ilegales, «20 de julio» y el «Clan del Golfo», dejó un hombre muerto y otro herido. El enfrentamiento ocurrió en el barrio Nariño, cerca del parque principal de la localidad, lo que generó temor entre los habitantes. Las autoridades, junto con la Policía y el Ejército, han tomado el control del sector, mientras investigan la posible relación de estos hechos con el tráfico de drogas en la zona.

El sábado 17 de agosto de 2024, el patrullero José Camilo Simanca, originario de Ciénaga de Oro, Córdoba, perdió la vida en un incidente ocurrido dentro del Comando de Policía Urabá. Según versiones preliminares, uno de sus compañeros le habría disparado accidentalmente mientras, al pareccer, manipulaba su arma de dotación en un alojamiento del comando. Las autoridades han iniciado una investigación.

Otro caso relevante se presentó en Rionegro en la noche del domingo 18 de agosto, donde un ciudadano venezolano de 42 años, identificado como Jhoan Manuel R., fue asesinado a tiros en el barrio San Antonio de Pereira el domingo 18 de agosto. Las autoridades fueron alertadas por una llamada que informaba sobre una persona herida por arma de fuego, pero al llegar al lugar encontraron el cuerpo sin vida de la víctima. El CTI se encargó de la inspección del cadáver e inició la investigación para esclarecer los motivos del ataque. Además, en Caucasia el domingo 18 de agosto, un ataque sicarial cobró la vida de un hombre en el sector del puesto de Los Pescados, sin que se haya logrado identificar a la víctima.

El viernes, se reportó un homicidio en Segovia; el sábado, en Sonsón y nuevamente en Segovia; el domingo, los casos se extendieron a Santa Rosa de Osos, Anzá, Caicedo, Granada, Campamento y Andes; y el lunes, se sumaron Cáceres, Remedios y Betulia. (un homicidio por cada municipio mencionado).

