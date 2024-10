Fiscalía deja en libertad a tres de los siete disidentes de las FARC capturados transportándose en vehículos de la UNP

Por pertenecer a la delegación de los diálogos de paz, dejan a libertad a tres de los siete disidentes de las FARC

En un operativo de control en Anorí, fueron capturados siete integrantes del estado mayor central que se transportaban en vehículos de la UNP. Tres de ellos fueron dejados en libertad a petición del gobierno nacional debido a que sus órdenes de captura están suspendidas, los cuatro restantes serán judicializados por tener ordenes de captura vigente.

Entre los capturados que sí tienen orden vigente son: alias firu, señalado por las autoridades de ser cabecilla del frente 36 y alias érika, quien no hacía parte de la lista de protegidos y no podía movilizarse en los vehículos.

Las autoridades encontraron : armamento, municiones, chalecos antibalas, equipos de comunicaciones y dos pistolas nueve milímetros.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también se manifestó frente a estos sucesos, afirmó que, “Son siete vehículos, todos ellos con armamento, dinero, en todos estos, transportaban material que estaba prohibido transitar, con vehículos que pagan los colombianos con nuestros impuestos, carros de la UNP”.

Augusto Rodríguez Ballesteros, director Unidad Nacional de Protección

“Los escoltas o la persona que iba coordinando el esquema, ha debido ver que, personas que no hacían parte del listado, no podían subir a los vehículos. Los 60.000 millones no se donde los tenían metidos, pero en esos vehículos no se pueden llevar ese tipo de cosas”.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

Por su parte, el Gobierno Nacional resaltó que en la mesa de diálogos se pondrá en conversación este hecho. “Vamos obviamente a exigir en la mesa, explicaciones por parte de las disidencias” Juan Fernando Cristo, ministro del interior

Desde la mesa de diálogos, manifiestan que, quieren que se solucione en ley toda está situación. “Y podamos retomar las actividades programadas para toda esta semana, que forman parte de los compromisos de paz que hemos establecido en la mesa de conversaciones”. Camilo González Posso, jefe de la mesa de diálogos.

Además, los integrantes que fueron dejados en libertad, están siendo investigados.

Alias Andrey Avendaño, uno de los negociadores de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, se pronunció ante el hecho y mencionó que, los capturados estuvieron en una reunión de comandantes en el Norte de Santander.

“Si presentan inconvenientes jurídicos, es producto de la falta de voluntad política y jurídica del gobierno nacional. Desde el pasado 17 de mayo, enviamos a la oficina del alto comisionado para la paz la solicitud del levantamiento de órdenes de captura, del cual, anexamos documento como soporte, desmentimos el anuncio del gobernador de Antioquia, donde hace aseveraciones falsas”.

Por otra parte, Hora 13 Noticias habló con abogados penales sobre las implicaciones que tiene transportarse en vehículos de la UNP y que significa portar en una orden de captura suspendida

Heivind Palomino, abogado penalista firma Asbinslex, señaló

“El presidente le solicita a la Fiscalía General de la Nación, que en pro de esos diálogos, suspenda las órdenes de captura, para que estas personas puedan movilizarse dentro del territorio nacional, sin embargo, esa no es una situación que pueda ser de excusa para que se hagan estas conductas delictivas«.

El presidente Gustavo Petro, en su cuenta de x afirmó que los capturados que no estaban cobijados con la medida de levantamiento de la orden judicial pasan a procesos con la Fiscalía.

Le puede interesar: