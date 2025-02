¡Foreigner llega a Colombia! Un concierto imperdible en el Movistar Arena

Revive los clásicos del rock con la legendaria banda

Prepárate para una noche de rock inolvidable, porque Foreigner, una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos, llega al Movistar Arena el próximo 5 de mayo. Con casi cinco décadas de trayectoria, Foreigner ha dejado una huella imborrable en la historia de la música con himnos que han trascendido generaciones.

Desde su formación en 1976 por Mick Jones y Lou Gramm, Foreigner ha definido el sonido del rock con su inconfundible fusión de hard rock y melodías memorables. Canciones como «I Want to Know What Love Is», «Juke Box Hero», «Cold as Ice» y «Feels Like the First Time» son solo una muestra del legado musical de esta legendaria banda.

A lo largo de los años, Foreigner ha experimentado cambios en su alineación, con Mick Jones como el único miembro original. Sin embargo, la esencia de la banda se ha mantenido intacta, conquistando a nuevas generaciones con cada presentación en vivo.

Este concierto en el Movistar Arena será una oportunidad única para revivir los clásicos del rock y disfrutar de la energía y el talento de Foreigner en vivo.

