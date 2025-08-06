Close Menu
    sábado 9 de agosto, 2025
    [Foto] Confirman identidad de hombre asesinado en Castilla, era del Bajo Cauca

    Confirman identidad del hombre baleado en Castilla

    Las autoridades confirmaron la identidad del hombre que fue víctima de un ataque con arma de fuego el pasado domingo 3 de agosto en el barrio Tejelo, al noroccidente de Medellín. Se trataba de Álvaro José S., un ciudadano de 34 años, nacido en Caucasia, Antioquia.

    Confirman identidad del hombre baleado en Castilla

    El hecho se registró hacia las 7:54 p. m. en la carrera 74 con calle 108, donde la víctima fue herida de gravedad. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección del cadáver en presencia del fiscal asignado.

    El hombre, según registros judiciales, tenía antecedentes y su nombre aparecía en listados de personas buscadas por las autoridades. Sin embargo, no se ha establecido si esos antecedentes guardan relación directa con el crimen.

    La investigación permanece abierta y se están recopilando evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del hecho. Por ahora, no hay capturas ni hipótesis oficiales sobre los responsables.

