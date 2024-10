Fredy Guarín aparece en un video, aparentemente, borracho diciendo que no lo dejan entrar a su casa

El exfutbolista colombiano Fredy Guarín ha vuelto a protagonizar un polémico episodio, esta vez revelando en un video que se le ha negado el acceso a su propia residencia en Montería. En el material audiovisual, que fue eliminado posteriormente de su cuenta de Instagram, Guarín aparece, aparentemente en un estado de embriaguez.

«Estoy en Montería otra vez, como un día decidí y ya llevó cuatro o cinco veces que no me dejan entrar a mi casa, la casa que yo compré con mi propia plata y no me dejan entrar. Paseo de La Castellana, ya les voy a mostrar videos y se los voy a publicar, pero a un hombre no se le trata así», dijo Guarín.

Y añade, «Me hago responsable de lo que llegue a pasar, no doy nombres, pero simplemente les digo a ustedes que a un hombre no se le trata así, porque un hombre ha sido muy bueno, por más de que tenga sus errores, yo me hago responsable por mis errores, pero a un hombre no se le irrespeta así».

El exjugador, en aparente estado de embriaguez, repite en varias ocasiones la frase: «A un hombre no se le trata así». Además, se muestra decidido a exponer la situación, afirmando que mostrará videos como evidencia del conflicto.

Guarín, quien hace unos años fue detenido en Medellín tras protagonizar una pelea en las afueras de la casa de sus padres, donde también confrontó a la Policía, insiste en que no merece ser irrespetado de esta manera.

