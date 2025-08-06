Fue abatido alias “Medallo”, cabecilla urbano del Clan del Golfo

El criminal abatido era responsable de atentado terrorista en San Pedro de Los Milagros

En medio de una operación conjunta en la que participó la Policía Antioquia, unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, y Ejército Nacional, fue abatido Jesús Octavio V. A., alias “Medallo” en el municipio de San Pedro de los Milagros. El temido criminal era cabecilla del Clan del Golfo y delinquía en este municipio del Norte antioqueño.

Esta operación se realizó durante la ejecución de cuatro diligencias de allanamiento y el registro en puntos estratégicos, donde también, fueron capturados en flagrancia dos integrantes más de esta estructura criminal.

La intervención permitió la incautación de un revólver marca Llama Martial, una escopeta calibre 12, doce cartuchos calibre 12, cinco cartuchos calibre .38, un proveedor para pistola 9 mm, así como baterías y cordón detonante, elementos comúnmente asociados a la elaboración de artefactos explosivos.

Alias “Medallo”, tenía 36 años, llevaba aproximadamente dos años en la organización criminal y fue neutralizado mediante el uso legítimo y proporcional de la fuerza.

