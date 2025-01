¡Una jornada de fútbol histórica! UEFA Champions League tendrá 18 partidos en simultáneo

UEFA Champions League 36 equipos en una súper jornada de fútbol

A las 03:00 p.m. hora de Colombia de este miércoles 29 de enero, se dará inicio a una jornada histórica en el fútbol europeo, en el que se jugarán 18 partidos en simultáneo en los mejores escenarios. Estadios como el Allianz Arena, Signal Iduana Park, Ethiad Stadium, San Siro son solo algunos de los 18 estadios que verán fútbol en esta jornada de UEFA Champions League con los mejores clubes del viejo continente.

El nuevo formato de la Champions League tendrá una jornada decisiva con 18 partidos en simultáneo que definirá los clasificados a los octavos de final del torneo y los 16 clasificados a los Play off previos a los octavos de final. Cabe recordar que el Liverpool y Barcelona ya están clasificados a los octavos de final del torneo.

De los 36 equipos que hacen parte de esta fase del torneo 2 ya están clasificados 9 eliminados y 25 jugarán por un cupo en la siguiente instancia de la Champions League.

Esta es la agenda completa de los partidos de la fecha 8 de la UEFA Champions league:

· Manchester City (Inglaterra) vs. Brujas (Bélgica)

· Stuttgart (Alemania) vs. París Saint-Germain (Francia)

· Brest (Francia) vs. Real Madrid (España)

· Aston Villa (Inglaterra) vs. Celtic (Escocia)

· Red Bull Salzburgo (Austria) vs. Atlético Madrid (España)

· Juventus (Italia) vs. Benfica (Portugal)

· Barcelona (España) vs. Atalanta (Italia)

· Bayern Munich (Alemania) vs. Slovan Bratislava (Eslovaquia)

· Inter Milan (Italia) vs. Mónaco (Francia)

· Girona (España) vs. Arsenal (Inglaterra)

· PSV Eindhoven (Países Bajos) vs. Liverpool (Inglaterra)

· Bayer Leverkusen (Alemania) vs. Sparta Praga (República Checa)

· Dinamo Zagreb (Croacia) vs. Milán (Italia)

· Borussia Dortmund (Alemania) vs. Shakhtar Donetsk (Ucrania)

· Lille (Francia) vs. Feyenoord (Países Bajos)

· Sturm Graz (Austria) vs. RB Leipzig (Alemania)

· Sporting Lisboa (Portugal) vs. Bologna (Italia)

· Young Boys (Suiza) vs. Estrella Roja (Serbia)