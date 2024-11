¿Qué tienen en común el exfutbolista Giovanny Moreno y el cantante Pipe Calderón que los hará reunir en Medellín?

La fiebre del pádel continúa creciendo y ha captado la atención de destacados ex futbolistas y artistas urbanos. La “Copa Arena Sport Club” de Pádel, que comenzará el próximo el jueves 1 de agosto, contará con la participación del ex futbolista Giovanny Moreno y el artista Pipe Calderón, quienes se unirán a la competencia junto a los mejores exponentes del país.

Giovanny Moreno, conocido por su paso por Envigado Fútbol Club, Atlético Nacional, Racing de Argentina y Shanghái Greenland Shenhua de China, competirá en la categoría Pro-Am junto al profesional Tomás Roldán. Por su parte, Pipe Calderón, intérprete de éxitos como “Así es mejor” y “Nada como ella”, participará en la modalidad Mixtos acompañado de María Paula Trujillo.

Las competencias se inaugurarán el jueves 1 de agosto a las 7:45 a.m. con la primera aparición de Gio Moreno y Tomás Roldán a las 10:45 a.m., enfrentando a Tomás Cuartas y Felipe Obando. Pipe Calderón hará su debut el viernes 2 de agosto a las 7:45 a.m. y nuevamente a las 11:15 a.m.

El evento se llevará a cabo en el Alto de Las Palmas. Participarán 144 parejas en categorías como Femenino A, B y C, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Mixtos A y B, Pro-Am, y Jóvenes (12 a 16 años), con una bolsa de premios de 24 millones de pesos.

