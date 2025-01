“Gloria al bravo pueblo”: María Corina Machado habló sobre su detención y la posesión de Nicolás Maduro

Luego de ser retenida y posteriormente liberada por el régimen de Nicolás Maduro, la líder opositora María Corina Machado apareció en redes sociales con un mensaje dirigido al pueblo venezolano y a toda la comunidad internacional.

La líder comenzó el discurso refiriéndose a las movilizaciones de los venezolanos

También, transmitió un mensaje de esperanza a los venezolanos, donde aseguró que el presidente electo Edmundo González, volverá a Venezuela.

«Decidimos que no es conveniente que el día de hoy Edmundo ingrese a Venezuela. Le he pedido que no lo haga, porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia que está muy cerca».