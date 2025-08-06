Gobernación de Antioquia homenajea a jugadoras de la Selección Femenina de Fútbol de Colombia

Jugadoras antioqueñas reciben homenaje de la Gobernación de Antioquia tras Copa América Femenina

En un acto protocolario realizado este miércoles, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián, rindió homenaje a varias integrantes de la Selección Femenina de Fútbol de Colombia, quienes hicieron parte del plantel que logró el segundo lugar en la Copa América Femenina disputada en Ecuador.

“Esta es una oportunidad, con mucha sencillez, pero con mucha convicción, de manifestarles las gracias y los bonitos sentimientos que albergan millones de colombianos por lo que hicieron, por la lucha, por la garra, por todo lo que dejaron en la cancha y lo que, además, demostraron en ese proceso”, destacó el Gobernador de Antioquia.

Durante la ceremonia se hizo entrega del escudo de Antioquia y una nota de estilo a las futbolistas Mary José Álvarez Espitaleta y Daniela Montoya Quiroz, a la médica del equipo Ana María Betancur Sánchez y al utilero Leo Guillermo Echavarría. El reconocimiento se dio como muestra de respaldo institucional a su aporte al fútbol femenino en el contexto internacional.

El mandatario expresó que el gesto busca representar el aprecio que millones de ciudadanos sienten por el desempeño del equipo durante el torneo. Por su parte, las jugadoras manifestaron su gratitud por el respaldo ofrecido desde la Gobernación y entregaron una camiseta firmada como símbolo del vínculo entre el grupo deportivo y el departamento.

También fueron destacadas Catalina Usme, Liced Serna, Yirleidis Quejada y Lorena Bedoya —oriundas de Antioquia— quienes, aunque no estuvieron presentes, recibieron el mismo reconocimiento por su papel en el certamen.

Este evento resalta el compromiso institucional con el desarrollo del deporte femenino en la región y con el acompañamiento a quienes representan al país en escenarios internacionales.

