Gobernador de Antioquia rechaza participar en mesa de diálogo con las FARC

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha decidido no participar en la mesa de diálogo convocada por el Comisionado de Paz, que se llevaría a cabo este jueves 20 de junio en Yarumal, Antioquia, ¿Por qué?

El Gobernador expresó sus argumentos para no participar en la mesa de dialogo con las Farc

El mandatario regional ha dejado claro que, para el Gobierno de Antioquia, la paz debe ser el resultado del imperio de la ley, la justicia y las oportunidades, principios que considera fundamentales para cualquier proceso de paz legítimo.

“Si quiere la paz con muestras pero de buena voluntad. Las FARC firmaron un acuerdo de paz y acá me piden que me siente con los que lo han incumplido, estos criminales no han hecho cosa alguna para mostrar buenas intenciones en el departamento por el contrario siembran terror”, precisó el mandatario.

El Gobernador subrayó que en las regiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, comunidades enteras han sido víctimas de la violencia perpetuada por este grupo ilegal, que incluye extorsión, reclutamiento forzado, terrorismo, homicidios, desplazamiento forzado y confinamiento. Estas acciones, según el Gobernador, demuestran una falta de compromiso con la paz.

Además, destacó que ha mantenido canales de comunicación abiertos con los excombatientes que han decidido abandonar las armas y con las víctimas de este conflicto, asegurando que continuará trabajando en este sentido.

Antioqueños: recibí esta invitación del Comisionado de Paz que nos convoca a participar en una mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc, este jueves 20 de junio en Yarumal. La respuesta es NO. Les explico las razones: En el Gobierno de… pic.twitter.com/CtNmxs8XuV — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 19, 2024

Entérese de más en Hora 13 Noticias.