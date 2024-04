Gobernador de Antioquia devolverá la plata de la ‘vaca’ que aportaron los congresistas

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció hoy que el departamento devolverá los aportes donados por los congresistas a la «vaca» por las vías 4 G. Esta decisión, que busca promover la solidaridad y el civismo, llega en medio de tensiones por posibles sanciones y pérdida de investidura para los legisladores.

“Vamos a proceder a regresar los recursos que ellos (los congresistas) genuinamente donaron a la vaca y lo vamos a hacer aún cuando tenemos convencimiento jurídico desde la Gobernación de Antioquia que eso no constituye un contrato y, no solamente la donación no constituye un contrato sino que, si llegara, en criterio de algunos a constituirlo no se ha perfeccionado porque no hemos aceptado el recurso y en consecuencia tampoco lo hemos Incorporado al presupuesto del departamento de Antioquia”, precisó el Gobernador.