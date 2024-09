¡Atención! Gobierno de Petro congela recursos. Gobernador de Antioquia se pronuncia

La medida, según MinHacienda, es temporal y busca estabilizar las finanzas del país ante la caída del recaudo

En la tarde del jueves 6 de junio, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, liderado por el ministro Ricardo Bonilla, anunció un bloqueo parcial y temporal del presupuesto de todas las entidades públicas en Colombia que se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación. Esta decisión se tomó como una medida urgente para enfrentar el desplome del recaudo de impuestos que ha afectado al país en las últimas semanas.

Según el comunicado oficial del Ministerio, el bloqueo afecta las partidas de apropiaciones que aún no tienen Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) expedidos, asegurando que los procesos contractuales en curso no se verán comprometidos. “Esta decisión en nada afecta los procesos contractuales en curso, es decir, no se han bloqueado Certificados de Disponibilidad Presupuestal ya expedidos”, aclara el comunicado.

Gobernador de Antioquia critica la decisión

El Gobernador de Antioquia, Andrés Julián, expresó su preocupación y descontento a través de sus redes sociales. En su cuenta de X el gobernador escribió: “Si el Gobierno Nacional está tan mal de caja, como lo evidencian las decisiones de MinHacienda, ¿por qué mantienen su negativa de entregarnos las vías para que nosotros las terminemos y las pongamos al servicio de Antioquia y Colombia? ¡Claro que asusta!”.

En un video posterior, el gobernador profundizó en su crítica: “Asusta la poca ejecución y ahora la parálisis en el Presupuesto de la Nación. Esto nos deja en el mismo escenario de dependencia absoluta de un centralismo que ya es ficticio. Necesitamos autonomía fiscal para resolver nuestros problemas, pero insisten en no entregarnos las vías para que las terminemos. Hablamos de la vida al mar, que conecta Antioquia y el país con el Caribe antioqueño. Si no hay caja, ¿por qué no nos permiten hacer nuestro trabajo? Todo eso asusta. ¿Qué esperanzas hay de reactivar una economía maltrecha frente a un gobierno sin recursos para reducir el desempleo y mitigar la situación de hambre que sufren millones de colombianos?”.

Comunicado del Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda emitió un comunicado para explicar los detalles de la medida:

«El Ministerio de Hacienda y Crédito Público está comprometido con garantizar la estabilidad de las finanzas de la Nación. El bloqueo parcial de algunas apropiaciones de gasto asignado a todas las entidades que se financian con recursos del Presupuesto General de la Nación es temporal y preventivo. Las partidas afectadas son aquellas que no tienen CDP expedidos, y se espera que las condiciones del recaudo mejoren para el segundo semestre de 2024, permitiendo liberar paulatinamente estas apropiaciones».

«La medida no afecta el normal funcionamiento del Estado ni compromete el cumplimiento de sus obligaciones presupuestales ni contractuales. Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público recalca que el PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) funciona a buen ritmo y no está suspendido».

La decisión del Ministerio de Hacienda ha puesto en alerta a las entidades afectadas y ha generado un intenso debate sobre la gestión fiscal del gobierno. Mientras las autoridades buscan estabilizar las finanzas públicas, líderes regionales como el Gobernador de Antioquia piden más autonomía para enfrentar la crisis de manera efectiva.

