Gobierno de Chile presenta proyecto de aborto legal sin causales que prometió Gabriel Boric

Este miércoles 28 de mayo, el gobierno de Chile anunció que envió un proyecto de ley al Congreso para legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestacion, esto como una de las principales promesas con la que el presidente Gabriel Boric llegó a la presidencia en 2022.

La ministra chilena de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, fue quien presentó el proyecto de ley.

Según el Ministerio de Salud, en Chile se producen cuatro fallecimientos al año por abortos clandestinos.

«A quienes nos escuchan, especialmente a quienes han abortado –que, según las estadísticas, son miles en nuestro país–, tengan la edad que tengan, hayan utilizado métodos antiguos o más modernos, queremos que sepan que el Gobierno considera que no deben seguir siendo tratadas como criminales ni perseguidas penalmente«, indicó la ministra.

Actualmente, en Chile el aborto está permitido desde 2017 bajo tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. Pero desde la aprobación de esto, el debate sobre su ampliación y la despenalización del aborto sin causales se ha reabierto cada cierto tiempo, pero la derecha de opone a esto encuestas muestran que la sociedad chilena está dividida.

