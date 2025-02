Gobierno Nacional rechaza la propuesta del alcalde de Rionegro para ayudar en la atención infantil

El dinero saldría del prepuesto municipal de Rionegro, sin embargo, el Gobierno Nacional no permitió dicha inversión

El alcalde del municipio de Rionegro, Jorge Rivas, le propone al bienestar familiar que el municipio haga una inversión de 9 mil millones de pesos para atender a esta población, sin embargo, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro negó la solicitud.

La solicitud de inversión surgió por la necesidad identificada en el municipio de Rionegro. Están dejando de atender 3 mil niños en espera de los servicios esenciales afectando a 340 agentes educativos.

“El gobierno nacional les dice que no, que Rionegro no puede hacer esa inversión que porque sería desigual con los otros 300 niños que atiende el gobierno nacional”, afirma Esteban Quintero, Senador de la República.

La negación del Gobierno Nacional prende las alarmas en algunos sectores del Senado, esto hace que el problema continúe y no haya salida en un callejón que parece tapado desde la Casa de Nariño.

“Solo se ha firmado el 60% de los contratos para atención a primera infancia y hay una sobrecarga laboral. Esto se suma a las malas condiciones de los agentes educativos, salarios bajos, sin recursos necesarios para prestar su labor con dignidad”, añadió el senador Quintero.

Quintero también se refirió al manejo de las carteras de los ministerios, pues el presupuesto parece amarrado y no tiene pinta de ser ejecutado: “Pero no les parece desigualdad que el ministerio de la igualdad solo haya ejecutado el 1.3% de su presupuesto, no les parece desigualdad darle 1 millón de pesos a los bandido por no delinquir”, remató.

Le puede interesar: