Si el Gobierno no retira el peaje El Trapiche, las marchas continuarían todas las semanas

Nuevamente, en el sector de Niquia, los promotores del Comité No Más Peajes realizaron protestas pidiendo retirar el peaje El Trapiche. Grandes congestiones vehiculares se presentaron durante la mañana, hasta provocaron que muchas personas tomarán la decisión de continuar a pie para llegar hasta sus destinos.

Hacía las 7:00 a.m. partió el Comité No Más Peajes desde Niquia hasta llegar a las intermediaciones del Peaje Trapiche, para una vez más, pedir el retiro definitivo del peaje.

Como afirmó Ángel Darío Osorio, secretario de la Veeduría No Más Peajes, “en las mal llamadas mesas técnicas con VINUS Y ANI nos han dicho 14 meses y de ahí no se mueven, entonces son estudios a sobre seguro que cuando tengan los insumos tampoco se tendrá la certeza de retirar un peaje que ellos quieren perpetuar”.

El peaje El Trapiche afecta a la comunidad:

Según los habitantes de municipios como Barbosa, el peaje El Trapiche los ha afectado desde hace 23 años en el desarrollo de las comunidades rurales.

Además, Juan José Agudelo, líder de la Vereda Platanito, expresó que “es injusto que para viajar, visitar a nuestra familia tengamos un peaje interrumpiéndonos el paso, no tenemos vía libre, o nuestra familia no puede venir de Medellín a visitar las tierritas porque no viven aquí en la vereda, entonces eso es lo que a nosotros nos tiene acá donde estamos, haciendo respetar nuestros derechos y lo que nosotros queremos es que nos retiren el peaje”. Asegura, que los costos de los productos se han triplicado solo por el peaje.

Quienes hoy 2 de abril madrugaron hacia el Norte del Valle de Aburrá se encontraron con una gran congestión vehicular. Algunos decidieron bajarse del bus y caminar, mientras que otros, aprovecharon para seguir aprendiendo a conducir.

Durante el tiempo de la protesta pacífica se habilitó el paso de los vehículos cada 15 minutos para no afectar la cotidianidad de la zona.

El Comité de No Más Peajes también afirmó que proponen como fecha para retirar el peaje El Trapiche el 30 de agosto de 2024, en caso de que la ANI y el Ministerio de Transporte no atiendan el llamado o hagan una contrapropuesta seguirán marchando cada ocho días.

