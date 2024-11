El Gobierno Nacional no se rinde para recuperar sede de los Juegos Panamericanos

Continúa la polémica entre Gustavo Petro, el Ministerio del Deporte y Panam Sports por “perder” la sede de los Juegos Panamericanos.

Los colombianos no esconden su indignación por perder la sede de los Juegos Panamericanos en 2027. Las autoridades del gobierno colombiano solicitaron en octubre del año 2023 una prorroga en los pagos acordados para cumplir con el contrato. La propuesta fue aceptada por Panam Sports, y el nuevo acuerdo implicaba un pago en dos fechas. El 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024.

El pago del 30 de diciembre no se hizo y en un comunicado Panam Sport sacó a Colombia del “juego” y dejó a Barranquilla sin Juegos Panamericanos: “Ante la nula respuesta”, una vez cumplido el nuevo plazo. El Comité Ejecutivo de Panam Sports con fecha 3 de enero de 2024, ha tomado la determinación indeclinable, de retirar el derecho de ser la ciudad sede de la cita continental en 2027”.

El Gobierno Nacional quiere dar la pelea desde diferentes frentes, lo que parece una misión imposible porque Panam Sports no da el brazo a torcer. Pero el Presidente Gustavo Petro no admite ante los medios que la sede en Barranquilla se perdió sino que aun da luces de esperanza debido a que la segunda fecha de plazo no ha terminado: “Hasta donde sé el 30 de enero no ha llegado”. Declaró el Presidente en su cuenta de X.

