¡Gracias a Dios! Se confirma la liberación de Fabio Berrio, caficultor secuestrado en Ciudad Bolívar

Fabio Berrio fue secuestrado el pasado 19 de junio en la finca La Llorona, vereda La Arboleda, Ciudad Bolívar

En las últimas horas, confirmaron la liberación de Fabio de Jesús Berrio Durán, el caficultor secuestrado el pasado 19 de junio en zona rural de Ciudad Bolívar, suroeste antioqueño.Según información preliminar, Don Fabio se encuentra sano y salvo.

El secuestro de este hombre ocurrió el pasado 19 de junio en la finca La Llorona, vereda La Arboleda. Según relato de uno de sus hijos, llegaron hombres armados y se lo llevaron sin explicación alguna.

Por ahora, no se tienen detalles sobre las circunstancias de su liberación, solo una fotografía difundida a través de redes sociales en donde se ve a Don Fabio en aparente buen estado de salud y acompañado de su familia.

