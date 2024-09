Gran Donatón de la Solidaridad para combatir el hambre en Medellín: conozca cómo hacer parte de esta iniciativa

El Alcalde de Medellín, anunció que el próximo sábado, 28 de septiembre a partir de las 9:30 a.m., se llevará a cabo la Gran Donatón de la Solidaridad en Medellín, esto, con el fin de recibir donaciones para las familias vulnerables de la ciudad. Además de asistir para realizar aportes, se hará una jornada que incluirá espacios para disfrutar de la gastronomía de marcas aliadas y de actividades culturales.

“La gente puede acercarse a Parques del Río, donde vamos a tener activación cultural, vamos aprovechar toda esa estrategia de Medellín al Parque, donde vamos a estar con actividades culturales, mercados campesinos, actividades lúdicas. Le decimos a la ciudadanía que se arrime y puede llevar alimentos no perecederos, puede llevar donación en especie y puede llevar recursos para que done y esto, lo recibe la Corporación Presentes, no lo recibe la Alcaldía”, explicó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.