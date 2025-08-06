Close Menu
    sábado 9 de agosto, 2025
    Gritos de auxilio permitieron la captura: fue enviado a la cárcel presunto agresor de una mujer en Campo Amor

    El agresor le hizo creer a la víctima que estaba interesado en el alquiler de una habitación
    El agresor le hizo creer a la víctima que estaba interesado en el alquiler de una habitación

    Un presunto agresor identificado como Esteban C. T. de 25 años, ingresó al interior de una vivienda con el pretexto de mirar una habitación que estaba en alquiler para abusar sexualmente de una mujer, a quien además le hurtó sus pertenencias. El lamentable hecho se registró el pasado 02 de agosto en el barrio Campo Amor, comuna 15 de Medellín.

    De acuerdo con la denuncia, el hombre habría amarrado de pies y manos a la víctima para reducirla y así hurtar objetos de valor estimados en $2.500.000, los mismos que posteriormente fueron recuperados.

    Ante los gritos de auxilio de la mujer, los vecinos retuvieron al presunto agresor y lo entregaron a las autoridades competentes.

    Investigaciones de Policía Judicial pusieron en evidencia que el señalado también obligó a la víctima a desbloquear su celular para realizar una transferencia no consentida y huir del lugar.

    Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural en contra del presunto responsable de los delitos de acto sexual con incapaz de resistir, hurto por medios informáticos y hurto calificado y agravado.

    Durante las audiencias, el hombre no se allanó a los cargos que le imputó un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

