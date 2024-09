“Había consumido muchas drogas”: John Poulos aceptó que mató a Valentina Trespalacios

Luego de varios meses de investigaciones y audiencias, John Poulos, señalado feminicida de la joven DJ Valentina Trespalacios, confesó que sí asesinó a la joven, según su testimonio, mientras tenían relaciones íntimas.

John Poulos confesó que el feminicidio se dio mientras tenía relaciones sexuales con Valentina y que la ahorcó.

Tras hacer este tipo de confesiones, agregó “Yo me quede destruido, yo a ella la amaba y había estado con ella 9 meses, había hablado con ella 9 meses todos los días. Imagínese matar a alguien que uno ama… La habitación me daba vueltas, había consumido muchas drogas, era como si un cañón me estuviera disparando”.

Asimismo, confesó que decidió escapar y no ir a la policía por miedo a lo que podría pasarle en la cárcel y además consideró que era una situación de vida o muerte: «Hay una percepción en Estados Unidos de que en Colombia la justicia y la Policía es muy corrupta y sentí que no iba a tener un juicio justo. Seguía bajo los efectos del alcohol y las drogas, pero pensé en salvar mi vida, por esa razón intenté escapar».

Hasta el momento, el estadounidense estaba recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, había sido imputado con los cargos de feminicidio agravado y alteración o destrucción de material probatorio y no se ha definido su futuro luego de sus confesiones.

