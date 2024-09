¿Habrá paro de taxistas en Medellín y el resto del país este jueves 12 de septiembre o no?

En redes sociales se han generado algunos comentarios y se ha difundido información donde se menciona que este jueves 12 de septiembre, se realizarán movilizaciones de taxistas alrededor de Medellín, el Valle de Aburrá y algunas otras ciudades de Colombia.

La nueva protesta del gremio sería por la inconformidad que sienten frente al servicio que presentan los conductores de aplicación, expresando que ellos son víctimas y que los gobiernos debe de encargarse de darle solución a esta situación donde ellos son victimas.

Coherentes con estas peticiones se hablaba de que las movilizaciones se realizarían desde las 7:00 del jueves en 12 ciudades de Colombia. Sin embargo, llegada la tarde del miércoles este paro no ha sido confirmado y por el contrario, se afirma que no se llevaría acabo.

Según lo conocido, los líderes de taxistas de las principales ciudades no tienen planeado salir en las próximas horas y de hecho, se supo que el gremio se reunió en la ciudad de Medellín con el Secretario de Movilidad, Mateo González, para acordar cómo se va a solucionar está problemática con los conductores de plataformas.

Por su parte, Hugo Ospina líder de los taxistas de Bogotá, afirmó en una entrevista que no apoyarán el paro y que desconoce quiénes lo convocan, «a ese señor que promueve ese paro no lo conocemos ni en Bogotá, ni en Medellín, no sabemos quién es y no tenemos conocimiento de ese paro y nadie lo va a apoyar», afirmó Ospina.

