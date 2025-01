Hallan dos personas sin vida en el tren de aterrizaje de un avión: las víctimas no han sido identificadas

Este martes 7 de enero, la aerolínea JetBlue confirmó el hallazgo de dos cadáveres en el tren de aterrizaje de uno de sus aviones en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, al sur de Florida. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas.

La aeronave llegó a Fort Lauderdale cerca de las 11:00 p.m., procedente del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York.

Broward sheriff’s deputies and a medical examiner descended on Fort Lauderdale-Hollywood International Airport overnight after two bodies were found dead in an aircraft compartment on a JetBlue plane.

The investigation was centered around Terminal 3, which is home to JetBlue… pic.twitter.com/13bYF8vNz2

— Crime In NYC (@CrimeInNYC) January 7, 2025