¡Hasta con armas! El futbolista Kevin Londoño denuncia amenazas de hinchas de Santa Fe

Todo un drama tiene envuelto al extremo antioqueño, Kevin Londoño, quién tuvo un destacado semestre con el Deportivo Pasto, equipo con el que jugó los cuadrangulares A finales del fútbol colombiano. Londoño, se encuentra cedido a préstamo en el equipo nariñense, pero su pase pertenece a Santa Fe, equipo al que debe regresar.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista antioqueño hizo una grave denuncia, pues aseguró que ha venido recibiendo amenazas por parte de hinchas del ´cardenal´.

«Este tema ya pasó a otro nivel dado que mi esposa fue intimidada en la ciudad de Bogotá por dos personas que vestían prendas de Santa Fe, la abordaron con arma blanca y le dijeron que si yo volvía a Santa Fe me iban a hacer daño a mí y a mi familia, debo hacerlo por este medio, ya que le manifesté al presidente lo sucedido y no he recibido respuesta alguna«, dijo en la red social.