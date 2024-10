¡Hasta con chats! Exviceministro del Interior, Diego Cancino, es denunciado por presunto acoso sexual

Diego Cancino, exviceministro del Interior y director designado de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada del manejo de los bienes confiscados a la mafia, fue denunciado este domingo 27 de octubre, por una exfuncionaria del Gobierno Nacional por acoso sexual ante la Fiscalia General de la Nación, en la cual entregó pantallazos de un chat donde sustenta dicho testimonio.

En un documento de 14 páginas, Viviana Vargas, relató detalles sobre el episodio que vivió el pasado 9 de octubre, diez días después de que Cancino dejara su cargo como viceministro del Interior y ella estuviera cerca al vencimiento de su contrato con la cartera.

Todo comenzó cuando esta mujer había buscado a varias personas, incluyendo a Cancino, para oportunidades laborales. El hombre le pide su hoja de vida y la invita a almorzar en su apartamento vía telefónica. Allí, luego de comer y hablar de temas laborales y políticos todo cambió.

“Este sujeto me dijo “eres genial”, se levantó de su silla y se me acercó por la espalda, me abrazó y me metió sus manos debajo de la blusa que yo llevaba puesta y me tocó los senos sin mi consentimiento”.